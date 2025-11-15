  • Спортс
  Королев о нестабильности «Спартака»: «Скоро у нас все наладится и будут одни победы»
Королев о нестабильности «Спартака»: «Скоро у нас все наладится и будут одни победы»

Вениамин Королев: скоро у «Спартака» все наладится и будут одни победы.

Защитник «Спартака» Вениамин Королев высказался о поражении команды от «Северстали» (3:4) в FONBET Чемпионате КХЛ. Красно-белые проиграли 4 из 6 последних матчей. 

«Северсталь» играет в быстрый хоккей, практически без силовых приемов, насколько вам тяжело противостоять такому сопернику?

– Понятное дело, с такими соперниками тяжелее играть в силовой манере, они скоростные хоккеисты невысокого роста. Но все равно стараюсь.

Для вас «Северсталь» – принципиальный соперник? Все‑таки вы дважды играли с ними в плей‑офф.

– Мы знаем этого соперника, в том сезоне много раз с ними играли. Обычный матч регулярного чемпионата, ничего сверхъестественного, двигаемся дальше.

«Спартак» в этом сезоне волнообразно играет с точки зрения результатов. С помощью чего можно добиться более стабильных результатов?

– Ну из этого только мы сами выберемся, в скором времени у нас всё наладится и будут одни победы, – сказал Королев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
