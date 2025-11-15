Ткачев о 12 поражениях «Сибири» подряд: «Последний раз, когда выигрывали, Саня Лукин в Астане подрался. Надо дать ему задание на следующую игру»
Владимир Ткачев высказался о серии «Сибири» без побед.
Нападающий «Сибири» Владимир Ткачев шутя ответил на вопрос о том, как прервать серию команды из 12 поражений подряд в FONBET Чемпионате КХЛ.
В субботу новосибирская команда проиграла дома московскому «Динамо» (2:3).
– Когда длится серия поражений, нужно какое-нибудь нестандартное действие – например, драка. С этой стороны не думали подступиться?
– Последний раз, когда выигрывали, Саня Лукин в Астане подрался. Надо дать ему задание на следующую игру, – сказал улыбаясь Ткачев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
