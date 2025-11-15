Щитов о «Сибири»: «Надо пригласить более компетентных людей. Убрали Епанчинцева, пригласили вратаря, пропускающего глупые шайбы – те, кто принимал решения, должны ответить»

Никита Щитов: в «Сибирь» надо пригласить более компетентных людей.

Бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов высказался о текущей ситуации в «Сибири». Команда не побеждает 12 матчей подряд и идет на последнем, 11-м месте в таблице Востока.

Вчера клуб ‎уволил Вячеслава Буцаева с поста главного тренера. Специалист занимал этот пост с прошлого месяца. В начале октября «Сибирь» отправила в отставку Вадима Епанчинцева .

«Почему в «Сибири » убрали Вадима Епанчинцева и не дали ему доработать? Уехал тот же Тэйлор Бек , который много играл в большинстве. Пригласили вратаря, который совершенно не справлялся с уровнем нашей лиги и пропускал достаточно глупые шайбы. Те, кто принимал такие решения, должны ответить за них.

Надо пригласить более компетентных людей, кто сможет исправить ситуацию. Нужно сделать анализ и максимально быстро решить, кто будет главным тренером. В Новосибирске есть Егор Миловзоров, который здорово бы справился с этими обязанностями, мог бы создать хороший коллектив и рабочую группу.

Хороший пример – «Салават Юлаев ». В клубе тоже начали ни шатко ни валко, не попадали в зону плей-офф. Но руководство поступило грамотно: там доверяют Виктору Козлову, и доверие приносит успехи. Он хорошо настроил молодежь и неопытных игроков, и команда идет в восьмерке. Так что хорошо, что в Уфе не приняли поспешных решений. «Сибирь» тоже должна была пойти по такому пути. Тренерам нужно дать доработать сезон полностью, потому что команда может попасть в кризис несколько раз за сезон.

Сейчас СКА и ЦСКА борются за восьмерку, а что говорить про клубы, у которых нет таких бюджетов. Надо сохранять спокойствие и отлаживать свою работу», – сказал Щитов.