Пашин о животных: «С женой стараемся помогать приютам – собирали корм. У нас шпиц и несколько кошек, не из приюта только собака. У родителей еще свои кошки и собаки»

Александр Пашин: с женой стараемся помогать приютам для животных.

Нападающий «Спартака » Александр Пашин рассказал, как помогает приютам для животных.

– Говорят, ты любишь животных. У тебя и собака, и кошки – даже есть из приюта. Расскажи об этом.

– Да, мы с женой стараемся помогать приютам. Два года назад на нашей арене даже проходила акция – собирали корм для приютов, я тогда снял ролик, где выходил на лед со своей собакой.

У нас вообще целая компания – шпиц и несколько кошек. Только собака не из приюта. У жены еще до нашего знакомства было две кошки – одна уличная, другая из приюта. А третья появилась, когда мы начали жить вместе: услышали на улице мяуканье, оказалось, что под кондиционером у магазина сидит котенок – мы его достали оттуда и накормили, и с тех пор он с нами. Хотя поначалу было непросто, он не давал нам спать, но потом быстро адаптировался.

Когда мы уезжали в Америку, всех животных оставили у родителей – они живут за городом, там им лучше. У родителей еще есть свои кошки и собаки – там у них целый контактный зоопарк! – сказал Пашин.