Хартли о 0:4 с «Барысом»: «Худшая игра «Локомотива» в сезоне. Руководству и фанатам хочется, чтобы команда была на пике все 68 матчей. Но иногда подготовка бывает на недостаточном уровне»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итоги встречи с «Барысом» (0:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.
«Это была без сомнений наша худшая игра в сезоне. Руководству и болельщикам хочется, чтобы команда находилась на пике все 68 матчей. Но иногда игровая и психологическая подготовка оказываются на недостаточном уровне.
Надо отдать должное и «Барысу». Он был лучше во всех компонентах. Нам не хватило остроты у чужих ворот.
В команде есть штрафы по поводу удалений за оскорбление судей. Но в случае с Радуловым это была эмоциональная реакция сразу после того, как удалили Сурина. У Герната все нормально, ему наложили несколько швов после рассечения на лице», – сказал Хартли.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
