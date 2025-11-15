Хартли о 0:4 с «Барысом»: «Худшая игра «Локомотива» в сезоне. Руководству и фанатам хочется, чтобы команда была на пике все 68 матчей. Но иногда подготовка бывает на недостаточном уровне»

Хартли о 0:4 с «Барысом»: худшая игра «Локомотива» в сезоне.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли подвел итоги встречи с «Барысом » (0:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Это была без сомнений наша худшая игра в сезоне. Руководству и болельщикам хочется, чтобы команда находилась на пике все 68 матчей. Но иногда игровая и психологическая подготовка оказываются на недостаточном уровне.

Надо отдать должное и «Барысу». Он был лучше во всех компонентах. Нам не хватило остроты у чужих ворот.

В команде есть штрафы по поводу удалений за оскорбление судей. Но в случае с Радуловым это была эмоциональная реакция сразу после того, как удалили Сурина . У Герната все нормально, ему наложили несколько швов после рассечения на лице», – сказал Хартли.