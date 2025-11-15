Джек Хьюз пропустит 8 недель из-за повреждения пальца. Форварда «Нью-Джерси» прооперируют после пореза во время командного ужина
Джек Хьюз пропустит 8 недель.
Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз успешно перенес операцию на пальце, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее стало известно, что Хьюз поскользнулся и порезал руку во время командного ужина.
Ожидаемый срок восстановления – восемь недель. Повторная оценка его состояния пройдет на шестой неделе.
В текущем сезоне Джек набрал 20 (10+10) очков при полезности «плюс 3» в 17 матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Нью-Джерси»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости