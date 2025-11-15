Джек Хьюз пропустит 8 недель из-за повреждения пальца. Форварда «Нью-Джерси» прооперируют после пореза во время командного ужина

Джек Хьюз пропустит 8 недель.

Нападающий «Нью-Джерси » Джек Хьюз успешно перенес операцию на пальце, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что Хьюз поскользнулся и порезал руку во время командного ужина.

Ожидаемый срок восстановления – восемь недель. Повторная оценка его состояния пройдет на шестой неделе.

В текущем сезоне Джек набрал 20 (10+10) очков при полезности «плюс 3» в 17 матчах.