  • Тренер «Шанхая» Келли о тафгаях: «В Канаде быть хоккеистом дорого. Больше нет надобности выживать, игроки не хотят получать известность, сидя в штрафном боксе»
5

Майк Келли высказался о том, что хоккеисты не хоятт быть тафгаями.

Тренер «Шанхая» Майк Келли ответил на вопрос о том, почему современные хоккеисты не заинтересованы в том, чтобы быть тафгаями, как в 1990-х. 

– Раз говорим так много об НХЛ, крутых игроках, то хочу спросить о таком амплуа, как тафгай. Их эра прошла, хоккеисты больше не заинтересованы быть такой фигурой на льду? Вы видели все своими глазами в 1990-х.

– Что сказать, игра меняется. Я не знаю, как у вас в России, но у нас в Канаде материально дорого быть хоккеистом. Для маленьких игроков нужны реальные деньги, чтобы тренироваться, и родители должны быть обеспеченными. Больше нет надобности выживать в хоккее, как раньше, чтобы загореться звездой.

Если ты силовой форвард сейчас, ты не будешь похож на того, кто играл в 1990-х. Сейчас ты хочешь быть тем самым быстрым и опытным игроком, а не тем, кто получит свою известность, сидя в штрафном боксе.

– Однако у нас есть умные ребята, которые могут красиво хитануть, не получая за это две минуты.

– Вот в этом и есть главное зерно. Ты можешь быть крутым игроком, но жестким. Да и правила теперь очень строгие, многое тебе не «спустят» на тормозах, как было тогда, – сказал Майк Келли. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
