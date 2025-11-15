Борна Рендулич: «Между Москвой и Петербургом выберу Москву, конечно. Люблю этот город, всегда туда еду, если есть свободное время»

Борна Рендулич предпочитает Москву Санкт-Петербургу.

Хорватский нападающий «Шанхая » Борна Рендулич заявил, что между Москвой и Санкт-Петербургом выбрал бы Москву.

«Я живу в Санкт-Петербурге сейчас. Я счастливчик, потому что это один из самых красивых городов мира. Но если выбирать Москву или Петербург, то, конечно, Москва. Я люблю этот город. Если у меня есть свободное время, всегда еду в Москву.

Я жил и в Магнитогорске, Сочи. В этих городах невероятная природа. Да, в Магнитогорске заводы, но если отъехать от города, ты видишь другую картину. Мне действительно повезло, что я был в таких чудесных городах. Мне везде было комфортно.

Откуда такая любовь к Москве? Возможно, на меня так повлияли первые два сезона в «Витязе ». Мы всегда ехали в Москву в свободное время. Там столько ресторанов с вкусной едой. Я люблю русскую кухню», - сказал Рендулич.