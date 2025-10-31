  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Форвард «Шанхая» Маккегг о России: «Очень чистая страна. В центре Петербурга приятно гулять, смотреть на реку и на исторические здания. Борщ мне очень понравился»
4

Форвард «Шанхая» Маккегг о России: «Очень чистая страна. В центре Петербурга приятно гулять, смотреть на реку и на исторические здания. Борщ мне очень понравился»

Грег Маккегг из «Шанхая» заявил, что Россия – очень чистая страна.

33-летний нападающий китайского клуба проводит первый сезон в FONBET чемпионате КХЛ. На его счету 1 гол за 4 игры.

«Первое, что я заметил, когда приехал в Россию – это чистота на улицах. Очень чистая страна. Я счастлив быть здесь, у меня очень положительные впечатления.

Когда я приехал, мне было интересно попробовать борщ. Это было первое блюдо, о котором я узнал, и оно мне очень понравилось. Я был рад, когда попробовал его.

Приятно гулять по центру Санкт-Петербурга, смотреть на реку и на исторические старые здания. Я еще не успел многое посмотреть, не было времени, но как только я здесь устроюсь, у меня будет больше времени», – сказал Грег Маккегг.

Душак расторгнет контракт с «Шанхаем» и перейдет в «Нефтехимик». У защитника 0+8 в 16 матчах сезона КХЛ («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoГрег Маккегг
еда
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Душак расторгнет контракт с «Шанхаем» и перейдет в «Нефтехимик». У защитника 0+8 в 16 матчах сезона КХЛ («СЭ»)
сегодня, 11:59
Сомерби об усилении «Шанхая»: «Руководство награждает нас за хороший старт сезона. С таким составом можно достигнуть многого, важно иметь конкуренцию»
13 октября, 06:22
Маккегг получит 30 млн рублей от «Шанхая» за сезон (Metaratings)
6 октября, 13:06
Главные новости
Буцаев про 1:7 от «Автомобилиста»: «Сибири» дали пинка по одному месту. Есть огромные претензии к ряду хоккеистов. Когда не выполняешь игровое задание, расплата приходит быстро»
4 минуты назад
18-летний Жаровский набрал 14 очков в 13 матчах сезона КХЛ – он второй бомбардир «Салавата». Лидирует 23-летний Кузнецов с 16 баллами
30 минут назад
Вратарь «Салавата» Вязовой отбил 39 бросков «Адмирала», сделав 1-й шатаут в сезоне КХЛ. «Сиэтл» выбрал голкипера в 6-м раунде драфта НХЛ
41 минуту назад
КХЛ. «Локомотив» против СКА, «Салават Юлаев» забил 5 голов «Адмиралу», «Автомобилист» забросил 7 шайб «Сибири», «Трактор» обыграл «Барыс»
сегодня, 16:30Live
«Салават» вошел в зону плей-офф Востока после 5-й победы подряд – 5:0 с «Адмиралом». Команда Козлова ранее была последней в конференции
сегодня, 16:24
«Сибирь» проиграла 6-й матч подряд – 1:7 от «Автомобилиста». Команда Буцаева идет последней на Востоке
сегодня, 16:11
Владимир Плющев: «Ротенберга не хватает в КХЛ. Харизматичный тренер, был интересен в разных моментах. По нему скучают некоторые люди, наверное»
сегодня, 15:36
Александр Кожевников: «Я уехал в лес – хоккей не смотрю, ни о чем не знаю. Живу тут до декабря, телефон не ловит»
сегодня, 15:24
Ротенберг о 500-рублевой купюре: «Изобразил бы великую сборную СССР из Суперсерии-1972. Это были матчи, изменившие мир»
сегодня, 14:56
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», «Вегас» против «Колорадо», «Анахайм» примет «Детройт»
сегодня, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Броссо сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Адмиралом». Форвард «Салавата» забил, сделал передачу и подрался
16 минут назадВидео
У «Барыса» 4 поражения в 5 матчах после 3:6 от «Трактора». Команда Гру занимает 5-е место на Востоке, команда Кравца – 7-е
51 минуту назад
Голдобин сыграет против «Локомотива» в 4-м звене СКА. Форвард вернулся в состав команды после пропуска двух матчей
сегодня, 16:01
Броссо набросился на Дарьина из-за его контакта с Вязовым за воротами. Форвард «Салавата» получил 17 минут штрафа
сегодня, 15:49Видео
Юрчо и Грэйовак подпишут контракты с «Ладой». Форварды играли за «Куньлунь» в прошлом сезоне («Чемпионат»)
сегодня, 15:12
«Динамо» об удалении Пакетта за грубость и оскорбление судей: «Клуб всегда поддерживает игроков. В коллективе этот вопрос обсудили, все останется внутри»
сегодня, 13:57
Зеграс о 12 очках в 10 матчах за «Филадельфию»: «Не хотелось опозориться перед фанатами и одноклубниками. Летом я многое изменил – в том числе свой настрой»
сегодня, 12:59
ЛеБрюн о новом контракте Нечаса: «Колорадо» предлагал 10,5 млн в год, но ситуация застопорилась. Клуб ощущал давление – нельзя было потерять ключевого игрока в обмене Рантанена»
сегодня, 12:17
Бабаев о попаданиях Замулы в запас: «Филадельфия» ждет от него большего в каких-то моментах. Пока все нормально, проблем нет»
сегодня, 11:51
Штурм о победном голе Хуснутдинова за «Бостон»: «Я без колебаний выпустил его в овертайме. Он сейчас здорово играет, очень интересно наблюдать»
сегодня, 11:11