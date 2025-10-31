Форвард «Шанхая» Маккегг о России: «Очень чистая страна. В центре Петербурга приятно гулять, смотреть на реку и на исторические здания. Борщ мне очень понравился»

Грег Маккегг из «Шанхая» заявил, что Россия – очень чистая страна.

33-летний нападающий китайского клуба проводит первый сезон в FONBET чемпионате КХЛ. На его счету 1 гол за 4 игры.

«Первое, что я заметил, когда приехал в Россию – это чистота на улицах. Очень чистая страна. Я счастлив быть здесь, у меня очень положительные впечатления.

Когда я приехал, мне было интересно попробовать борщ. Это было первое блюдо, о котором я узнал, и оно мне очень понравилось. Я был рад, когда попробовал его.

Приятно гулять по центру Санкт-Петербурга, смотреть на реку и на исторические старые здания. Я еще не успел многое посмотреть, не было времени, но как только я здесь устроюсь, у меня будет больше времени», – сказал Грег Маккегг .

