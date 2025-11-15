Цыплаков без очков в 6-м матче подряд: 2 хита за 5:43 против «Юты». У форварда «Айлендерс» 1 гол и «минус 7» в 12 играх в сезоне

Максим Цыплаков остался без очков в 6-м матче подряд.

Форвард «Айлендерс » Максим Цыплаков не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:2 ОТ).

В 12 играх в сезоне на счету 27-летнего россиянина 1 (1+0) очко при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 9:05. Серия игр без баллов за результативность продлилась до 6.

Сегодня Цыплаков (5:43, нейтральная полезность) отметился 2 силовыми приемами.