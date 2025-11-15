«Айлендерс» выиграли 4 матча подряд (все – в гостях), из них 3 кряду – в овертайме. Команда Руа идет в зоне плей-офф на Востоке

  • Спортс
«Айлендерс» выиграли 4 матча подряд, из них 3 подряд – в овертайме.

«Айлендерс» обыграли «Юту» (3:2 ОТ) в гостевом матче в регулярном чемпионате НХЛ

Победа стала для команды под руководством Патрика Руа 4-й подряд (все – на выезде) и 3-й подряд – в овертайме. 

С 22 очками в 18 играх клуб с Лонг-Айленда идет в зоне плей-офф в Восточной конференции, уступая по набранным очкам только «Нью-Джерси» (25 в 17 играх) и «Каролине» (24 в 17).

При этом столько же очков (22) набрали «Монреаль» (в 17 играх), «Питтсбург» и «Оттава» (в 18), а также «Бостон» (в 19). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
