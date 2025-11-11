Бабаев о шансах Кузнецова вернуться в состав «Металлурга»: «Это решать тренеру. Я ничему не удивлюсь»
Агент Евгения Кузнецова оценил шансы на возвращение игрока в состав «Металлурга».
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, прокомментировал положение 33-летнего форварда в «Металлурге».
Ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил, что Кузнецов находится в плохой форме и отстранил его от участия в выездной серии матчей FONBET КХЛ.
– Есть ли понимание того, что после выездной серии Кузнецов сможет прийти в форму и сыграть в ближайших матчах?
– Это не мое решение, это решает тренер. Я не могу в это вникать и давать оценки. Ничему не удивлюсь. Будет чисто тренерское решение, – сказал Бабаев.
Агент Кузнецова: «Придумали, что за Евгением тянется какой-то шлейф. Сейчас к нему невозможно докопаться – он идеально ведет себя и работает»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
