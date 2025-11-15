Сергачев против «Айлендерс»: ассист, 7 блоков, 3 броска и «минус 1» за 25:33. У защитника «Юты» 3+11 в 18 играх в сезоне

Михаил Сергачев сыграл 25:33 в матче с «Айлендерс», сделав ассист и 7 блоков.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (2:3 ОТ).

В текущем сезоне на счету 27-летнего россиянина стало 14 (3+11) очков в 18 играх при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 24:58.

Сегодня Сергачев (25:33, «минус 1») также отметился 3 бросками в створ и 7 блоками. Статистика перехватов и потерь – 1:2.