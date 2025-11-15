Романов против «Юты»: 1-е очко в сезоне, 1 бросок, 1 блок и 4 потери за 22:41. У защитника «минус 6» в 13 играх
Александр Романов набрал 1-е очко в сезоне в матче с «Ютой».
Защитник «Айлендерс» Александр Романов ассистировал при первой шайбе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Мамонтом» (3:2 ОТ).
В 13 играх в сезоне у 25-летнего россиянина 1 (0+1) балл при полезности «минус 6», 6 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:18.
Сегодня Романов (22:41, нейтральная полезность) нанес 1 бросок в створ, сделал 1 блок и допустил 4 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
