Свечников о дубле с «Ванкувером»: «Поменял клюшку пару недель назад, поэтому забил несколько голов. Всегда работаю над броском»

Андрей Свечников о дубле с «Ванкувером»: я поменял клюшку.

Форвард «Каролины » Андрей Свечников прокомментировал рост своей результативности в последних матчах.

25-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (4:3 ОТ). На его счету 7 (4+3) очков в 5 последних матчах.

«Я всегда стараюсь работать над броском. Пару недель назад я поменял клюшку, поэтому удалось забить несколько голов», – сказал Свечников .

