Свечников о дубле с «Ванкувером»: «Поменял клюшку пару недель назад, поэтому забил несколько голов. Всегда работаю над броском»
Андрей Свечников о дубле с «Ванкувером»: я поменял клюшку.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал рост своей результативности в последних матчах.
25-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:3 ОТ). На его счету 7 (4+3) очков в 5 последних матчах.
«Я всегда стараюсь работать над броском. Пару недель назад я поменял клюшку, поэтому удалось забить несколько голов», – сказал Свечников.
Свечников очнулся! Положил дубль за минуту и превратил трех игроков в зрителей
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
