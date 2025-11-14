Михаил Федоров о Кузнецове: «Положительный и общительный. Со всеми легко идет на контакт, несмотря на регалии и опыт. Любит пошутить и посмеяться»

Михаил Федоров о Кузнецове: он любит пошутить и посмеяться.

Нападающий «Металлурга» Михаил Федоров поделился мнением о Евгении Кузнецове.

«Положительный и общительный. Со всеми легко идет на контакт, несмотря на свои регалии и опыт. Любит пошутить и посмеяться, а на тренировках с удовольствием подсказывает и обращает внимание на какие-то важные мелочи.

Игра с ним в одном звене – отдельная наука. Евгений стремится придумать нечто необычное, сделать креативный ход, который другие даже не заметят», – сказал Федоров.