«Эдмонтон» выставил Стечера на драфт отказов. Защитник провел 74 матча за клуб в прошлом сезоне

«Эдмонтон» выставил Троя Стечера на драфт отказов.

«Эдмонтон » выставил на драфт отказов 31-летнего защитника Троя Стечера. Клуб намерен отправить игрока в АХЛ.

В прошлом сезоне Стечер провел за «Ойлерс» 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 8 игр в плей-офф. На его счету было 7 (3+4) очков при полезности «0» в 74 матчах.

В текущем чемпионате он принял участие в 6 играх и не отметился результативными действиями.

Действующий контракт защитника с зарплатой 787 500 долларов в год рассчитан до 30 июня 2026 года.

Подколзин забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Коламбуса». У него 8 очков в 19 играх в сезоне