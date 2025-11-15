Экс-тренер «Сибири» Буцаев дважды блокировал возвращение Бека в клуб. У форварда 165 очков в 196 матчах за новосибирцев (Дмитрий Ерыкалов)
Вячеслав Буцаев блокировал возвращение Тэйлора Бека в «Сибирь».
По информации журналиста Sport24 Дмитрия Ерыкалова, бывший главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев дважды накладывал вето на возвращение Тэйлора Бека в «Сибирь».
Отмечается, что 34-летний форвард готов вернуться в FONBET КХЛ, но только в новосибирский клуб. За три сезона (2022-25) он провел 196 матчей и набрал 165 (51+114) очков за «Сибирь».
Летом 2025 года Бек подписал контракт с клубом «Женева-Серветт» из чемпионата Швейцарии. Он провел за него 5 игр и не набрал очков при полезности «минус 7».
Юрзинов об увольнении Буцаева из «Сибири»: «Его обвиняют чуть ли не во всех грехах, такова тренерская судьба. Корни идут от ранней отставки Епанчинцева, наверное»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
