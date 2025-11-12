Разин о возвращении Кузнецова в состав «Металлурга»: «Он похудел, старался. У нас хорошие, рабочие отношения»

Андрей Разин высказался о возвращении Евгения Кузнецова в состав «Металлурга».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, что Евгений Кузнецов улучшил форму, поэтому его вернули в состав команды. Форвард сыграл впервые с 29 октября и отметился результативной передачей в матче с «Ладой» (6:4).

– Почувствовали, что работа Кузнецова в последнюю неделю дала плоды?

– Евгений сам понимает. У нас хорошие, рабочие отношения. Он старался, показал, что похудел. Сегодня видели, что его физика стала на уровень выше, он добавил функционала.

– Какой у вас дальше план по Кузнецову?

– Конечно, он отправится [с командой] в поездку, – сказал Андрей Разин .