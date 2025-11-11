Щитов о Кузнецове: «Принесет пользу «Металлургу» и всей КХЛ, если наберет форму. Разин вряд ли поставит его на место хоккеиста, у которого идет игра»

Никита Щитов: Кузнецов принесет пользу не только «Металлургу», но и всей КХЛ.

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает, что Евгений Кузнецов способен принести пользу «Металлургу » и FONBET Чемпионату КХЛ своей игрой.

– Как думаете, нужен ли Кузнецов «Металлургу»? Все‑таки команда лидирует на Востоке. Звенья наиграны. А если Кузнецова ставить в состав, значит, нужно мешать сочетания и забирать у кого‑то игровое время.

– Не думаю, что, когда команда на подъеме, Разин возьмет и уберет хоккеиста, у которого идет игра и поставит вместо него Кузнецова. Андрей Владимирович хороший тренер. Думаю, что Кузнецова поставят играть, если кто‑то из хоккеистов даст сбой или получит травму.

Кузнецов – мастер и человек с большим хоккейным опытом. Конечно, он пригодится команде, если наберет надлежащую форму и будет быстрее и выносливее на льду. Такой Кузнецов пойдет только в плюс «Металлургу», Разин умеет работать с такими игроками. Думаю, раз Кузнецов находится в команде, он нужен Разину.

– То есть считаете, что Кузнецов все еще способен доминировать в КХЛ?

– В первых матчах он в каждой игре делал острые передачи, даже в не очень хорошей физической форме он умеет выдать хороший пас. А если он наберет форму, будет делать еще больше полезного. Конечно, он принесет пользу, причем не только «Металлургу», но и всей КХЛ, против него будут играть молодые хоккеисты и получать ценный опыт.

Я бы хотел, чтобы Евгений набрал форму и показывал красивый хоккей. На это будет интересно посмотреть и болельщикам. У нас в чемпионате не так много таких игроков, – сказал Никита Щитов.