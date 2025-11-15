Менелл о литературе: «Пушкина знает весь мир. Я продолжаю учить русский – когда-нибудь смогу прочесть что-то наизусть, возможно»
Бреннан Менелл: я знаю Пушкина – весь мир его знает.
Защитник СКА Бреннан Менелл заявил, что учит русский язык. Он получил российское гражданство в августе 2023 года.
«Я знаю Пушкина. Мне кажется, его знает весь мир. Я продолжаю учить русский и, возможно, когда-нибудь смогу что-то прочесть наизусть.
Ну или хотя бы прочитать что-то из российской литературы. Это круто: читать и понимать на другом языке», – сказал Менелл.
Менелл дал совет иностранцам: «Если ты в России, то должен попробовать водку. Это интересный опыт, но точно не мой любимый напиток»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости