Менелл о литературе: «Пушкина знает весь мир. Я продолжаю учить русский – когда-нибудь смогу прочесть что-то наизусть, возможно»

Бреннан Менелл: я знаю Пушкина – весь мир его знает.

Защитник СКА Бреннан Менелл заявил, что учит русский язык. Он получил российское гражданство в августе 2023 года.

«Я знаю Пушкина. Мне кажется, его знает весь мир. Я продолжаю учить русский и, возможно, когда-нибудь смогу что-то прочесть наизусть.

Ну или хотя бы прочитать что-то из российской литературы. Это круто: читать и понимать на другом языке», – сказал Менелл .

Менелл дал совет иностранцам: «Если ты в России, то должен попробовать водку. Это интересный опыт, но точно не мой любимый напиток»