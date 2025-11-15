Экс-форвард «Торонто» Болланд: «Пока я жив, хочу увидеть победу «Лифс» в Кубке Стэнли. Времени еще много, но будет тяжело – сейчас они не на уровне плей-офф»
Дэйв Болланд: хочу увидеть победу «Торонто» в Кубке Стэнли, пока я жив.
39-летний бывший форвард «Торонто», «Чикаго» и «Флориды» Дэйв Болланд прокомментировал игру «Мэйпл Лифс» в текущем сезоне НХЛ.
Канадский клуб набрал 18 очков в 18 матчах регулярного чемпионата и занимает 14-е место в Восточной конференции.
«Я не чувствую, что сейчас они – команда уровня плей-офф. Думаю, влияет отсутствие Марнера: он набирал по 100 очков за сезон и был одним из ключевых игроков.
Я большой фанат «Лифс» и хочу увидеть их победу в Кубке Стэнли, пока я жив. Надеюсь, времени еще много, но будет тяжело.
Верю, что они выйдут из текущего состояния и справятся с ситуацией», – сказал Болланд на шоу Leafs Nation.
