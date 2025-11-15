«Сибирь» проиграла 12-й матч подряд – 2:3 с «Динамо». Это повторение клубного антирекорда

«Сибирь» проиграла 12-й матч подряд в FONBET КХЛ.

Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Динамо» проходил в Новосибирске и завершился победой гостей (3:2). Решающую шайбу забросил Никита Гусев , защитник Даниил Пыленков набрал 2 (0+2) очка.

«Сибирь » проиграла 12-й матч подряд и повторила клубный антирекорд, установленный в сезоне-2018/19. Команда занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 17 очков за 26 игр.

«Динамо » закрепилось на пятой строчке турнирной таблицы Запада, имея в активе 33 очка после 26 матчей.

17 ноября «Сибирь» дома сыграет с «Шанхаем», «Динамо» проведет домашний матч со «Спартаком» 18 ноября.