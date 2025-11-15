Бучневич продлил безголевую серию до 10 матчей. У форварда «Сент-Луиса» 0+1 на отрезке, в сезоне – 7 очков и «минус 8» в 18 играх

Павел Бучневич продлил безголевую серию до 10 матчей.

Форвард «Сент-Луиса » Павел Бучневич продлил безголевую серию в регулярном чемпионате НХЛ до 10 матчей.

30-летний россиянин не отметился результативными действиями в игре с «Филадельфией» (5:6 Б). В последних 10 играх на его счету 1 (0+1) балл при 18 бросках в створ.

Всего в сезоне – 7 (2+5) очков в 18 играх при полезности «минус 8».

Сегодня Бучневич (18:40, «+1») отметился 1 броском в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1.