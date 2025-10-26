Бучневич забил в 2-м матче подряд – «Детройту». У форварда «Сент-Луиса» 2+4 в 8 играх

Павел Бучневич забил гол во втором матче НХЛ подряд.

Форвард «Сент-Луиса» отличился в игре с «Детройтом» (4:6). Всего в 8 матчах сезона на его счету 6 (2+4) очков.

Сегодня за 18:42 (4:01 – в большинстве, 1:45 – в меньшинстве) – у россиянина 3 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».