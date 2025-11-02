  • Спортс
  Бучневич остался без очков в 4 матчах подряд: 11 бросков и «минус 6» на отрезке. У форварда «Сент-Луиса» 6 баллов и «минус 8» в 12 играх в сезоне
0

Бучневич остался без очков в 4 матчах подряд: 11 бросков и «минус 6» на отрезке. У форварда «Сент-Луиса» 6 баллов и «минус 8» в 12 играх в сезоне

Павел Бучневич остался без очков в 4 матчах подряд.

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:3). 

В текущем сезоне у 30-летнего нападающего 6 (2+4) очков в 12 играх при полезности «минус 8». В последних 4 играх – 11 бросков в створ при полезности «минус 6». 

Сегодня Бучневич (17:50, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом, а также допустил 3 потери. 

