Артюхин о составе «России 25»: «В СКА есть молодые ребята, которые заслуживают приглашения, тот же Короткий. Но они не подходят под модель и философию игры, видимо»

Евгений Артюхин высказался о непопадании игроков СКА в состав «России 25».

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался об отсутствии игроков СКА в составе «России 25».

Ранее тренерский штаб сборной «России 25» определился с окончательным составом на Кубок Первого канала, который пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря. В команду были вызваны 38 человек, ни один из них не является представителем СКА.

Главным тренером «России 25» является Роман Ротенберг, ранее возглавлявший клуб из Санкт-Петербурга.

«В СКА есть молодые ребята, которые заслуживают приглашения. Тот же Короткий. Но это видение тренерского штаба. Проанализировали и пришли к такому решению.

Я не думаю, что в СКА стало меньше достойных игроков. Есть ребята, но, видимо, они не подходят под модель и философию игры. Вызвали тех, кто сможет подстроиться под тот стиль, который хочет видеть тренерский штаб», – сказал Артюхин. 

СКА не планировал отпускать игроков в «Россию 25» Ротенберга (Артур Хайруллин)

Ротенберг не взял на Кубок Первого канала ни одного игрока СКА. Обиделся?

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
