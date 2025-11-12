Ротенберг о развитии хоккея: «Важен массовый спорт. Возвращаемся к тому, чтобы дети могли выйти во дворе на лед и имели инвентарь. Разрабатываем вариант, где они могут арендовать клюшки»

Роман Ротенберг высказался о развитии хоккея.

Главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что для развития хоккея важен массовый спорт.

«С коллегами из Китая мы работали перед Олимпийскими играми в Пекине. Но за четыре года мы не можем подготовить хоккеистов. Мы знаем, сколько было уделено времени для подготовки советских хоккеистов, какой был массовый спорт, сколько было открытых катков. И сейчас мы возвращаемся к этому, чтобы наши дети могли выйти во дворе на лед и имели инвентарь.

Мы разрабатываем вариант, где они могут арендовать клюшки во дворе. Понятно, что в нашей школе «Красная машина» инвентарь является бесплатным. Но мы понимаем, что не можем каждому мальчику купить коньки и клюшку.

Важен массовый спорт. Все наши мастеровитые хоккеисты начинали играть во дворе», – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Со стороны Бахрейна и ОАЭ есть запросы на открытие хоккейных школ. Проект на 15-20 лет, это сложно, но интересно. Мы можем помочь коллегам»