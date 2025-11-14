29

СКА не планировал отпускать игроков в «Россию 25» Ротенберга (Артур Хайруллин)

СКА не планировал отпускать игроков в «Россию 25» Романа Ротенберга.

В четверг стал известен окончательный состав команды «Россия 25» на Кубок Первого канала, который пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря.

В список из 38 человек не вошел ни один представитель СКА – бывшего клуба главного тренера «России 25» Романа Ротенберга

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, клуб из Санкт-Петербурга не планировал отпускать игроков в данную сборную. 

«Неспроста из СКА нет ни одного игрока. Насколько я слышал, в армейском клубе не планировали отпускать своих хоккеистов в сборную.

Следовательно, и вызывать их нет смысла», – написал Хайруллин в телеграм-канале.

Ротенберг не взял на Кубок Первого канала ни одного игрока СКА. Обиделся?

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoРоман Ротенберг
logoИгорь Ларионов
logoКубок Первого канала
сборная России U25
logoСКА
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Радулов, Самсонов, Шарипзянов, Канцеров, Жаровский, Дронов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала. Ротенберг вызвал 38 человек, из СКА – ни одного
вчера, 14:56
Кузнецов о Ротенберге: «У нас отличные отношения, после дебюта за «Металлург» от него было одно из первых сообщений. Если позовут в «Россию 25» – первым же рейсом сяду и поеду»
31 октября, 07:45
Радулов, Гусев, Окулов, Григоренко, Канцеров, Нестеров, Серебряков – в расширенном составе «России 25» на КПК-2025. В список вошли 53 игрока из 15 клубов КХЛ
15 октября, 11:53
Ротенберг о Менелле в «России 25» на КПК-2025: «Рассмотрим по спортивному принципу. По-мужски ценим ребят, приезжающих в сборную – они настоящие патриоты»
8 октября, 09:42
Ротенберг о СКА с Ларионовым: «Желаю всем удачи. Как тренер «России 25» буду мониторить каждого хоккеиста»
14 июня, 12:45
Главные новости
Тренер «Шанхая» Келли: «Понимаем, что мы в городе СКА. У них огромная поддержка, база фанатов. Не исключаю, что часть из них приходит посмотреть на нас»
13 минут назад
КХЛ. ЦСКА в гостях у «Нефтехимика», «Спартак» против «Северстали»
16 минут назадLive
Хайруллина, Воробьева, Зыкова и Короткого хотели вызвать в сборную «России 25». Игроков СКА не пригласили из-за травм («Матч ТВ»)
39 минут назад
Морозов и Порядин попали в заявку «Спартака» на матч с «Северсталью». Иван пропустил 21 игру, Павел – 8
52 минуты назад
НХЛ. «Питтсбург» и «Нэшвилл» сыграют в Швеции, «Каролина» примет «Ванкувер», «Филадельфия» в гостях у «Сент-Луиса»
сегодня, 14:24
Врач сборной России Козлов про пиво как метод восстановления: «Оно способствует ароматизации тестостерона в эстроген. Отсюда «женский» тип жировых отложений. Есть методы лучше»
сегодня, 15:12
Семен Дер-Аргучинцев: «У Кравцова все есть, чтобы заиграть в НХЛ. Когда не дают шанса, ты мало что можешь сделать. Обстоятельства сложились не в его пользу»
сегодня, 14:48
Курбатов об МЧМ: «Партнерам ИИХФ интересно участие России. Часть компаний снизила финансирование. Можем только говорить: «Вы сами себе в ногу выстрелили»
сегодня, 14:29
Малкин о том, может ли «Питтсбург» выйти в плей-офф: «Конечно. Мы сменили тренеров, стараемся изо всех сил, Кросби играет невероятно. Это хорошая команда»
сегодня, 14:12
Артюхин о составе «России 25»: «В СКА есть молодые ребята, которые заслуживают приглашения, тот же Короткий. Но они не подходят под модель и философию игры, видимо»
сегодня, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Кузнецов о сезоне «Салавата»: «Мы обязаны бороться за Кубок. Дайте время, мы будем в четверке Востока!»
27 минут назад
Батрак об отставке Буцаева из «Сибири»: «Логична, он уничтожил свою репутацию как тренера. Пытался закрутить гайки, вводил идиотские правила. Возвращению Епанчинцева все бы порадовались»
сегодня, 15:45
Артюхин об отставке Буцаева из «Сибири»: «Я бы дал ему больше времени. За полтора месяца невозможно сделать что-то глобально. К генменеджеру больше вопросов, селекция проведена отвратительно»
сегодня, 15:29
Ротенберг пока не получал предложения возглавить «Сибирь» («Матч ТВ»)
сегодня, 15:19
Мартин Гернат: «Каждый соперник хочет обыграть «Локомотив», потому что мы чемпионы. Все пытаются показывать свою лучшую игру»
сегодня, 14:54
Михаил Федоров о Разине: «Если видит, как кто-то стал зазнаваться, сразу закрутит гайки. Но не представляйте его тираном, он предъявляет претензии только по делу»
сегодня, 13:56
Тревор Мерфи: «Когда СКА проявил интерес, я понял: это шанс, который нельзя упустить. Это клуб с историей, с традициями. Играть здесь – большая честь»
сегодня, 13:27
Мерфи о противостоянии России и Канады: «В обеих странах хоккей – часть культуры. Дети растут с клюшкой в руках, это объединяет нас больше, чем разделяет»
сегодня, 12:36
Михаил Федоров о том, как отдыхает: «Могу прогуляться по парку, посидеть где-нибудь. О тусовках не думаю, алкоголь не пью»
сегодня, 11:50
Быков о ЦСКА: «Регулярный чемпионат длинный, у них еще будет время для исправления ситуации. У армейцев отличный набор хоккеистов»
сегодня, 10:43