СКА не планировал отпускать игроков в «Россию 25» Ротенберга (Артур Хайруллин)

СКА не планировал отпускать игроков в «Россию 25» Романа Ротенберга.

В четверг стал известен окончательный состав команды «Россия 25» на Кубок Первого канала , который пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря.

В список из 38 человек не вошел ни один представитель СКА – бывшего клуба главного тренера «России 25» Романа Ротенберга .

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, клуб из Санкт-Петербурга не планировал отпускать игроков в данную сборную.

«Неспроста из СКА нет ни одного игрока. Насколько я слышал, в армейском клубе не планировали отпускать своих хоккеистов в сборную.

Следовательно, и вызывать их нет смысла», – написал Хайруллин в телеграм-канале.

