Ротенберг о попадании в топ-3 тренеров КХЛ по проценту набранных очков: «Это заслуга всей команды. В будущем постараемся улучшить статистику»

Роман Ротенберг высказался попадании в топ-3 тренеров КХЛ по эффективности.

Первый вице-президент ФХР, бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о том, что занял 3-е место по проценту набранных очков среди тренеров в истории Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ранее «Матч ТВ » изучил статистику всех главных тренеров за историю FONBET КХЛ, сравнив процент набранных очков в матчах лиги с учетом плей‑офф. В список вошли специалисты, отработавшие в КХЛ как минимум один полный сезон. По состоянию на 30 октября первую строчку занял Игорь Никитин, вторую – Вячеслав Быков, третью – Роман Ротенберг .

– Вы вошли в тройку самых эффективных тренеров в истории КХЛ. Как оцениваете такое достижение?

– Мы много работали ради этого. Хоккей – командный вид спорта, поэтому это заслуга всей команды. Тут и игроки молодцы, ловили шайбы на себя, получали очень много трав, и тренерский штаб, и весь персонал.

Мы всегда стремились побеждать, если посмотреть статистику за первые два года, она была еще выше, но средняя статистика – это факты, и мы можем этим только гордиться. Но мы должны работать еще лучше, стремиться побеждать в каждой игре.

– Тренер без команды ничего не добьется?

– Тренер не выходит на лед, играть выходят хоккеисты. Тренер только помогает, развивает, стремится создать условия, мотивирует, чтобы команда побеждала. Поэтому я благодарю команду.

При этом есть что улучшить, к чему стремиться, и в будущем постараемся улучшить статистику.

– Как раз один из главных вопросов: когда?

– Сейчас все мысли о сборной России, о развитии нашего хоккея. Идем шаг за шагом, – сказал главный тренер «России 25» Ротенберг.