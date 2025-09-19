Дубас о будущем Малкина в «Питтсбурге»: «Перерыв на Олимпиаду – возможность для обсуждения этого вопроса. Ожидаю, что он проведет отличный сезон»
Кайл Дубас высказался о ситуации с новым контрактом Евгения Малкина.
Срок действующего соглашения 39-летнего нападающего с «Питтсбургом» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Он каждый день в отличном настроении. В контрактном плане никаких изменений пока нет. Я разговаривал с ним и его агентом [Джей Пи Бэрри] летом. Я всегда готов пообщаться, когда есть время.
Что касается будущего Малкина, то перерыв на Олимпиаду создает возможность для обсуждения этого вопроса. Я ожидаю, что он проведет отличный сезон», – сообщил генеральный менеджер и президент «Пингвинс» по хоккейным операциям.
