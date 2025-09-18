Малкин о будущем: «Почему бы не поиграть еще 2 года? Я мог бы завершить карьеру сейчас, но все еще чувствую, что могу играть, я голоден, хочу забивать голы, помогать команде»

Евгений Малкин высказался о своей контрактной ситуации.

Срок действующего соглашения 39-летнего нападающего с «Питтсбургом » с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Я много думал об этом, почти все лето. Понимаю, что это, может быть, последний сезон, может быть, будет еще два года. Мне нужно просто получать удовольствие от игры.

Поскольку я играю всю свою жизнь, почему бы просто не поиграть еще два года?

Гораздо лучше, когда команда выигрывает. Последние три сезона мы не попадали в плей-офф, это ужасное чувство. Если я, Сид и Тангер сыграем вместе, еще один раз сыграем в плей-офф – кто знает, выиграем мы, проиграем, просто сыграем вместе еще один раз в плей-офф – мне это нравится.

Думаю, нужно просто начать первую игру. Просто поиграть ради удовольствия, постараться помочь молодым ребятам, потому что неизвестно, сколько лет осталось.

Я разговариваю с ребятами, которые уже завершили карьеры, они все еще скучают по хоккею. У них еще остались хорошие воспоминания.

Я мог бы завершить карьеру сейчас, но я все еще чувствую, что могу играть. Я все еще чувствую, что голоден. Я все еще хочу забивать голы. Хочу помогать команде победить. То же самое с Сидом . Нужно просто наслаждаться каждым днем, – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин .