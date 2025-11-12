Валерий Каменский: «Ковальчук – один из первых претендентов на попадание в Зал славы, он много сделал для мирового хоккея, в НХЛ здорово играл. Крутова можно ввести, Жамнов тоже достоин»

Валерий Каменский высказался о том, кого могут ввести в Зал славы.

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мыслями о том, кого из россиян могут ввести в Зал хоккейной славы.

Ранее в Зал славы в Торонто был введен Александр Могильный. Церемония состоялась 11 ноября.

«Даже раньше не задумывался об этом. Конечно, сразу приходит в голову поколение Малкина и Овечкина . Вообще сейчас у нас очень много хороших ребят, которые на ведущих ролях. Я думаю, что они станут претендентами.

Илья Ковальчук вполне может попасть в Зал славы, он много сделал и для мирового хоккея, и в НХЛ здорово играл. Да, он не выиграл Кубок Стэнли , зато выигрывал Олимпиаду и чемпионаты мира. Погалаю, что он один из первых претендентов на попадание.

Предполагаю, что и Крутова можно ввести, чтобы тройка там легендарная вся была. Алексей Касатонов, если говорить о всей пятерке. Алексей Жамнов, безусловно, тоже достоин. Вообще столько времени прошло, если подумать, то очень много кандидатов от нас можно назвать», – сказал Каменский.