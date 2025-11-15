«Торонто» расторг контракт с Кемпфом по обоюдному согласию. «Питтсбург» и «Ванкувер» интересуются форвардом (Эллиотт Фридман)

«Торонто» расторг контракт с Давидом Кемпфом.

30-летний чешский нападающий Давид Кемпф и «Торонто» расторгли контракт по обоюдному согласию.

Ранее клуб отстранил игрока без сохранения зарплаты за отказ от выступлений в фарм-клубе «Мэйпл Лифс» из АХЛ.

Кемпф провел в «Торонто » четыре сезона. На его счету 327 матчей с учетом плей-офф и 91 (34+57) очко. Он получал 2,4 млн долларов в год.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, форвардом интересуются «Питтсбург» и «Ванкувер».