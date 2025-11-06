Владимир Путин: «Хотел бы поблагодарить тех, кто принял справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России»
Президент России Владимир Путин поблагодарил тех, кто принял решение восстановить в правах Паралимпийский комитет России.
Международный паралимпийский комитет (МПК) в конце сентября объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).
Спортсмены смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны, но только в тех видах спорта, где МПК выполняет функции международных федераций: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.
«В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России», – сказал Путин во время выступления на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава».
