«Нас никто не ждет на соревнованиях. Главное, чтобы мы сами как следует работали». Тарасова о недопуске паралимпийцев
Татьяна Тарасова отреагировала на недопуск российских паралимпийцев к Играм-2026.
23 октября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что россияне пропустят соревнования из-за отсутствия возможности пройти квалификацию.
«Нас давно дисквалифицировали. И теперь мы должны верить, что нас допустят? Главное, чтобы мы сами как следует работали. И мы не должны рассчитывать на поблажки. Нас никто не ждет на соревнованиях. Нужно понять, как это время провести с пользой», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
