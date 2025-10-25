«Нас никто не ждет на соревнованиях. Главное, чтобы мы сами как следует работали». Тарасова о недопуске паралимпийцев

Татьяна Тарасова отреагировала на недопуск российских паралимпийцев к Играм-2026.

23 октября Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил , что россияне пропустят соревнования из-за отсутствия возможности пройти квалификацию.

«Нас давно дисквалифицировали. И теперь мы должны верить, что нас допустят? Главное, чтобы мы сами как следует работали. И мы не должны рассчитывать на поблажки. Нас никто не ждет на соревнованиях. Нужно понять, как это время провести с пользой», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .