Плющев о «Тракторе»: «Кризис назрел. По‑моему, игроки просто разочаровались в системе, которую им предлагает североамериканский тренерский штаб»

Владимир Плющев заявил, что в «Тракторе» назрел кризис.

Владимир Плющев назвал кризисной ситуацию в «Тракторе », идущем на пятом месте в таблице Восточной конференции в Фонбет Чемпионате КХЛ (31 очко в 27 играх).

– «Трактор» непривычно низко идет в таблице Восточной конференции КХЛ, стоит ли говорить, что в Челябинске назрел кризис?

– Кризис действительно назрел, мне сложно судить, насколько он серьезный, для этого нужно быть внутри команды. Но однозначно, что команда не вырабатывает свой потенциал, а потенциал у нее достаточно высокий.

Причины этого? По‑моему, игроки просто разочаровались в системе, которую им предлагает североамериканский тренерский штаб, – сказал заслуженный тренер России.