Задоров о своей жесткой игре: «Недавно смотрел хайлайты финала Кубка Стэнли-2011. Против того «Бостона» было неприятно играть, физически тяжело. Хотим вернуть эту идентичность»

Никита Задоров объяснил свою жесткую игру в сезоне влиянием «Бостона»-2011.

Защитник «Бостона» Никита Задоров объяснил свою жесткую игру в сезоне НХЛ .

30-летний россиянин провел 18 игр в регулярном чемпионате, в которых набрал 4 (1+3) очка при 65 силовых приемах.

В сегодняшнем матче с «Торонто » (5:3) Задоров применил силовой прием против капитана «Лифс» Остона Мэттьюса. После этого американец ушел со льда с травмой.

«Недавно я смотрел хайлайты решающей игры Кубка Стэнли-2011, когда «Бостон » играл с «Ванкувером » (4-3, 4:0 в седьмом матче – Спортс).

Против той команды «Бостона» играть было неприятно, физически тяжело.

Думаю, это та идентичность, которую мы хотим вернуть. Мы просто хотим, чтобы против нас было очень трудно играть. Я выхожу и стараюсь делать свою работу, и я знаю, что мои партнеры меня поддержат», – сказал Задоров.

Задоров нанес травму Мэттьюсу в матче «Бостона» и «Торонто». Доми хотел подраться с Никитой, тот отказался и заработал большинство для «Брюинс»

Задоров подрался с Макмэнном в матче «Бостона» и «Торонто». Защитник «Брюинс» нанес травму Лоутону в предыдущем моменте

Задоров ударил 18-летнего Шефера по лицу и спровоцировал массовую стычку в матче «Бостона» и «Айлендерс». У россиянина 8 минут штрафа по итогам игры