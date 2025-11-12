Задоров о своей жесткой игре: «Недавно смотрел хайлайты финала Кубка Стэнли-2011. Против того «Бостона» было неприятно играть, физически тяжело. Хотим вернуть эту идентичность»
Защитник «Бостона» Никита Задоров объяснил свою жесткую игру в сезоне НХЛ.
30-летний россиянин провел 18 игр в регулярном чемпионате, в которых набрал 4 (1+3) очка при 65 силовых приемах.
В сегодняшнем матче с «Торонто» (5:3) Задоров применил силовой прием против капитана «Лифс» Остона Мэттьюса. После этого американец ушел со льда с травмой.
«Недавно я смотрел хайлайты решающей игры Кубка Стэнли-2011, когда «Бостон» играл с «Ванкувером» (4-3, 4:0 в седьмом матче – Спортс).
Против той команды «Бостона» играть было неприятно, физически тяжело.
Думаю, это та идентичность, которую мы хотим вернуть. Мы просто хотим, чтобы против нас было очень трудно играть. Я выхожу и стараюсь делать свою работу, и я знаю, что мои партнеры меня поддержат», – сказал Задоров.
