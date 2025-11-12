Беруби о силовом приеме Задорова против Мэттьюса: «Считаю, что там было нарушение, но я не судья. Мне хит не понравился – Остон был в уязвимом положении»

Крэйг Беруби раскритиковал хит Никиты Задорова против Остона Мэттьюса.

Крэйг Беруби раскритиковал хит Никиты Задорова против Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто » и «Бостоном» (3:5).

Во втором периоде защитник «Брюинс» применил против капитана «Лифс» силовой прием у борта, после чего тот ушел в раздевалку с травмой нижней части тела. Судьи не нашли нарушения правил в этом эпизоде.

«Лично я считаю, что там было нарушение правил, но я не судья. Мне этот хит не понравился, Остон был в уязвимом положении.

Но, как бы то ни было, я ничего не могу с этим поделать», – сказал главный тренер канадского клуба.