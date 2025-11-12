Задоров нанес травму Мэттьюсу в матче «Бостона» и «Торонто». Доми хотел подраться с Никитой, тот отказался и заработал большинство для «Брюинс»

Никита Задоров нанес травму Остону Мэттьюсу, Макс Доми хотел драться.

Форвард «Торонто » Остон Мэттьюс получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном » (3:5).

Во втором периоде защитник «Брюинс» Никита Задоров применил против 28-летнего американца силовой прием у борта, после чего тот ушел в раздевалку с травмой нижней части тела. Судьи не нашли нарушения правил в этом эпизоде.

В третьем периоде подраться с Задоровым попытался форвард «Лифс» Макс Доми, но россиянин отказался сбрасывать краги.

По итогам столкновения судьи дали малый штраф только Доми. Таким образом, Никита заработал большинство для своей команды, которое реализовал Давид Пастрняк, установивший окончательный счет в матче.

Сегодня Никита (19:44, «+1») отметился 2 бросками в створ и 3 силовыми приемами, а также получил малый штраф. В сезоне у него 4 (1+3) очка в 18 играх при полезности «+3» и 31 минуте штрафа.