  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Задоров нанес травму Мэттьюсу в матче «Бостона» и «Торонто». Доми хотел подраться с Никитой, тот отказался и заработал большинство для «Брюинс»
Видео
58

Задоров нанес травму Мэттьюсу в матче «Бостона» и «Торонто». Доми хотел подраться с Никитой, тот отказался и заработал большинство для «Брюинс»

Никита Задоров нанес травму Остону Мэттьюсу, Макс Доми хотел драться.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:5). 

Во втором периоде защитник «Брюинс» Никита Задоров применил против 28-летнего американца силовой прием у борта, после чего тот ушел в раздевалку с травмой нижней части тела. Судьи не нашли нарушения правил в этом эпизоде. 

В третьем периоде подраться с Задоровым попытался форвард «Лифс» Макс Доми, но россиянин отказался сбрасывать краги.

По итогам столкновения судьи дали малый штраф только Доми. Таким образом, Никита заработал большинство для своей команды, которое реализовал Давид Пастрняк, установивший окончательный счет в матче. 

Сегодня Никита (19:44, «+1») отметился 2 бросками в створ и 3 силовыми приемами, а также получил малый штраф. В сезоне у него 4 (1+3) очка в 18 играх при полезности «+3» и 31 минуте штрафа. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoОстон Мэттьюс
logoНикита Задоров
logoТоронто
драки
травмы
logoНХЛ
logoМакс Доми
logoБостон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Назаров о возвращении игроков из Америки в КХЛ: «Выступать на родине выгодно и в плане денег, и в плане достижения спортивного результата»
23 минуты назад
КХЛ. СКА в гостях у «Салавата», «Металлург» примет «Ладу», «Динамо» Минск сыграет с «Сибирью», «Спартак» против «Локомотива»
40 минут назад
Задоров о своей жесткой игре: «Недавно смотрел хайлайты финала Кубка Стэнли-2011. Против того «Бостона» было неприятно играть, физически тяжело. Хотим вернуть эту идентичность»
сегодня, 07:15
Беруби о силовом приеме Задорова против Мэттьюса: «Считаю, что там было нарушение, но я не судья. Мне хит не понравился – Остон был в уязвимом положении»
сегодня, 06:58Видео
Давыдов о Комтуа: «Средний форвард – то скучает, то загорается. Я воспитан советским хоккеем, мастер – это стабильный игрок. В КХЛ сегодня большинство – подмастерья»
сегодня, 06:46
Овечкин забил 901-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 978-й, до рекорда Гретцки – 38 шайб
сегодня, 06:00Видео
НХЛ. «Вашингтон» победил «Каролину», «Монреаль» пропустил 5 голов от «Лос-Анджелеса», «Миннесота» уступила «Сан-Хосе», «Колорадо» обыграл «Анахайм»
сегодня, 05:58
«Колорадо» выиграл 6 из 7 последних матчей при разнице шайб 35:17. Команда Беднара лидирует в общей таблице НХЛ с 27 очками в 17 играх
сегодня, 05:46
Маккиннон набрал 0+3 в матче с «Анахаймом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 32 очка в 17 играх – опережает Селебрини и Лео Карлссона на 6 баллов
сегодня, 05:34
Аскаров записал в актив 4-ю победу подряд, отразив 28 из 29 бросков «Миннесоты». У вратаря «Сан-Хосе» 96,3% сэйвов на отрезке
сегодня, 04:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Сибирь» подписала полноценный контракт с Лещенко до конца сезона
14 минут назад
Тренер «Сан-Хосе» про 2:1 с «Миннесотой» после 0:1 и 10:22 по броскам за 2 периода: «Возможно, в прошлом мы бы бросили играть и смирились с поражением. Теперь с этим покончено»
42 минуты назад
Пастрняк с 400-м голом в НХЛ при 2+1, Робертсон с 1+2 и Маккиннон с 0+3 – звезды дня в лиге
55 минут назад
Ничушкин получил травму нижней части тела в матче с «Анахаймом». У него передача, 1 бросок и 1 перехват за 12:57, в сезоне – 12 очков в 17 играх
сегодня, 07:30
Марченко продлил серию игр с очками до 9 (3+8 на отрезке) – 0+1 с «Сиэтлом». Форвард «Коламбуса» также забил буллит в серии
сегодня, 06:34
«Сан-Хосе» выиграл 4 матча подряд и 6 из последних 7. Команда Ворсофски идет в зоне плей-офф на Западе
сегодня, 06:22
20-летний Лео Карлссон стал самым молодым игроком в истории «Анахайма», набравшим 100 очков в НХЛ. Он побил рекорд Карии
сегодня, 05:59
Столарц был заменен в матче с «Бостоном» из-за травмы. Вратарь «Торонто» пропустил 3 шайбы после 11 бросков в 1-м периоде, у него 88,4% сэйвов в сезоне
сегодня, 05:22
Ландескуг забил «Анахайму» – 1-й гол в регулярках НХЛ с марта 2022 года. Капитан «Колорадо» прервал 16-матчевую безголевую серию со старта этого сезона
сегодня, 04:55Видео
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 03:50Тесты и игры