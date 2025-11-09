Задоров подрался с Макмэнном в матче «Бостона» и «Торонто». Защитник «Брюинс» нанес травму Лоутону в предыдущем моменте

Никита Задоров подрался с Бобби Макмэнном в матче «Бостона» и «Торонто».

Никита Задоров подрался с Бобби Макмэнном в матче «Бостона » и «Торонто » в регулярном чемпионате НХЛ (5:3).

Эпизод произошел во втором периоде. Защитник «Брюинс» атаковал форварда «Лифс» Скотта Лоутона у борта, после чего за последнего вступился Макмэнн.

В итоге обоих игроков наказали 5-минутными штрафами. Лоутон игру продолжить не смог в связи с травмой верхней части тела.

Сегодня Задоров (22:05, нейтральная полезность) также отметился 3 бросками в створ и 2 хитами. В 17 играх в сезоне у 30-летнего россиянина 4 (1+3) очка при 29 минутах штрафа и полезности «+2».