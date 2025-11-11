  • Спортс
1

17-летний форвард «Торпедо» Федоров: «Майами – прекрасный город, жить там – мечта для каждого. В США от тренеров прям энергия шла, хотелось тренироваться»

17-летний нападающий «Торпедо» Виктор Федоров поделился впечатлениями от поездки в Майами. 

– Планируете поехать на драфт?

– Планирую поехать на сборы в Майами в лагерь к своему агенту Дэну Мильштейну.

– В прошлом году вы ездили?

– Да.

– Насколько полезен был опыт?

– Максимально полезен. Очень интересно – съездить в Америку, посмотреть, показать себя агентам и клубам.

– Что больше всего понравилось, что удивило?

– Отношение к процессу. Очень крутой тренажерный зал. Тренеры с большим интересом и ответственностью к нам относились, много подсказывали. От них прям энергия шла, хотелось тренироваться.

– Как вам Майами?

– Прекрасный город. Мечта там жить, думаю, для каждого. Океан, пляж и хоккей – все вместе, – сказал Виктор Федоров. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
