17-летний форвард «Торпедо» Федоров: «Майами – прекрасный город, жить там – мечта для каждого. В США от тренеров прям энергия шла, хотелось тренироваться»
17-летний нападающий «Торпедо» Виктор Федоров поделился впечатлениями от поездки в Майами.
– Планируете поехать на драфт?
– Планирую поехать на сборы в Майами в лагерь к своему агенту Дэну Мильштейну.
– В прошлом году вы ездили?
– Да.
– Насколько полезен был опыт?
– Максимально полезен. Очень интересно – съездить в Америку, посмотреть, показать себя агентам и клубам.
– Что больше всего понравилось, что удивило?
– Отношение к процессу. Очень крутой тренажерный зал. Тренеры с большим интересом и ответственностью к нам относились, много подсказывали. От них прям энергия шла, хотелось тренироваться.
– Как вам Майами?
– Прекрасный город. Мечта там жить, думаю, для каждого. Океан, пляж и хоккей – все вместе, – сказал Виктор Федоров.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
