17-летний форвард «Торпедо» Федоров: «Майами – прекрасный город, жить там – мечта для каждого. В США от тренеров прям энергия шла, хотелось тренироваться»

Форвард «Торпедо» Виктор Федоров: Майами – прекрасный город, мечтаю там жить.

17-летний нападающий «Торпедо » Виктор Федоров поделился впечатлениями от поездки в Майами.

– Планируете поехать на драфт?

– Планирую поехать на сборы в Майами в лагерь к своему агенту Дэну Мильштейну.

– В прошлом году вы ездили?

– Да.

– Насколько полезен был опыт?

– Максимально полезен. Очень интересно – съездить в Америку, посмотреть, показать себя агентам и клубам.

– Что больше всего понравилось, что удивило?

– Отношение к процессу. Очень крутой тренажерный зал. Тренеры с большим интересом и ответственностью к нам относились, много подсказывали. От них прям энергия шла, хотелось тренироваться.

– Как вам Майами?

– Прекрасный город. Мечта там жить, думаю, для каждого. Океан, пляж и хоккей – все вместе, – сказал Виктор Федоров.