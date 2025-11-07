  • Спортс
Симашев о том, что хоккей Никитина готовит к НХЛ: «100%. Без работы с ним и Юшкевичем – не знаю, как бы сложилось. Они привили внимание к деталям, которые решают»

Дмитрий Симашев: благодаря работе с Никитиным я лучше готов к НХЛ.

20-летний защитник «Юты» Дмитрий Симашев поблагодарил тренера Игоря Никитина подготовку, которая помогла ему адаптироваться в «Юте». Симашев в прошлом сезоне выступал в «Локомотиве», которым руководил Никитин.  

Александр Романов после игры у Игоря Никитина тоже в молодом возрасте сразу заиграл в НХЛ. Можно сказать, что хоккей Никитина готовит к НХЛ?

– Сто процентов. Если бы не Игорь Валерьевич, не работа с ним, с Дмитрием Сергеевичем Юшкевичем – не знаю, как бы все сложилось. Не могу сказать, что без них у меня бы ничего не получилось, но точно было бы сложнее.

Огромное спасибо Игорю Валерьевичу и Дмитрию Сергеевичу за то, что они привили мне внимание к деталям. Эти мелочи в хоккее решают все. Везде – хоть в НХЛ, хоть в КХЛ, хоть в Швеции или Финляндии – хоккей один, просто скорости и акценты разные. Но требования одни и те же: концентрация, позиция, работа на команду.

И именно система, в которой я вырос, подготовила меня к тому, что я приехал сюда уже с пониманием, что и как нужно делать. И то, что вы сказали, – правда. Саша Романов в интервью тоже говорил, что работа с этими тренерами ему очень помогла, – сказал Симашев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
