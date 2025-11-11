Александр Могильный: «Кубок Стэнли с «Нью-Джерси» стал воплощением того, что символизирует хоккей – командная работа, самопожертвование и непоколебимая вера»

Александр Могильный поделился мнением о победе в Кубке Стэнли в 2000 году.

Накануне ночью Александра Могильного ввели в Зал хоккейной славы в Торонто. Форвард провел 990 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1032 (473+559) очка.

«В «Нью-Джерси » я стал частью чего-то поистине особенного, завоевав Кубок Стэнли в 2000 году с невероятной командой.

Это был не просто яркий момент в моей карьере. Это воплощение того, что символизирует хоккей: командная работа, самопожертвование и непоколебимая вера», – сказал Могильный .

«Подумал, что мне выпить – кофе или водки?» Александр Могильный – в Зале хоккейной славы!