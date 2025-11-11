Бутман исполнил гимн России перед матчем «Амур» – «Трактор» в джерси хабаровского клуба

Игорь Бутман исполнил гимн России перед матчем «Амура» с «Трактором».

Сегодня «Амур» дома уступил «Трактору » (1:2 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Перед матчем народный артист России Игорь Бутман исполнил гимн России. Саксофонист был в джерси «Амура ».

Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска».