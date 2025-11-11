Агент Шабанова о травме игрока: «Повреждение ребер, заживает небыстро. Максим присоединится к основной группе в конце недели, думаю»
Агент Максима Шабанова о травме игрока: повреждение ребер, заживает небыстро.
Агент Александр Черных, представляющий интересы Максима Шабанова прокомментировал травму нападающего «Айлендерс».
Шабанов пропустил 10 матчей текущего регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 3 (1+2) очка за 6 игр в сезоне.
«Разговаривал с Максимом несколько дней назад. У него небольшое повреждение ребер, которое заживает небыстро с учетом невозможности фиксации.
Думаю, что в конце этой недели – начале следующей он уже присоединится к основной группе и мы увидим его на льду.
Даже с учетом этой паузы Максим настроен очень оптимистично. Он настроен выйти, забивать в каждой игре и помогать команде. Шабанов очень заряжен», – заявил Черных.
