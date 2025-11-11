Артем Дзюба: «900 голов Овечкина в НХЛ – это круто. Он умница»

Артем Дзюба про 900 голов Александра Овечкина в НХЛ: это круто, он умница.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал достижение Александра Овечкина в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах за карьеру, став первым хоккеистом в истории лиги с таким результатом.

«900 голов в НХЛ Саши Овечкина – это круто. Не созванивались. Он умница», – сказал Дзюба.

