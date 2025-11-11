Гру о 2:1 с «Амуром»: «Это 4-й день «Трактора» на дальневосточном выезде. Рады результату, учитывая непростое расписание»
Бенуа Гру оценил победу «Трактора» над «Амуром» в игре FONBET КХЛ.
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал гостевую победу команды в матче FONBET КХЛ против «Амура» (2:1 ОТ).
«Это наш четвертый день на дальневосточном выезде. С учетом непростого расписания мы рады результату матча и победе в этот день», – сказал Гру.
Тренер «Амура» Андриевский об 1:2 с «Трактором»: «Одна ошибка все решила. Ничего страшного – ребята стараются, есть хорошее движение и эмоции»
