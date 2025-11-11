Могильный, Торнтон, Хара и Кит введены в Зал хоккейной славы в Торонто. Экс-форвард сборной СССР и клубов НХЛ не присутствовал на церемонии
Александр Могильный введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
В Зале хоккейной славы в Торонто состоялась церемония, посвященная принятию новых членов.
В этом году в Зал ввели четырех бывших хоккеистов и двух хоккеисток. В список вошли Александр Могильный, Джо Торнтон, Здено Хара, Данкан Кит, Брианна Деккер и Дженнифер Боттерилл.
Бывший форвард сборной СССР и клубов НХЛ Могильный не присутствовал на церемонии лично, но записал видеообращение.
Ранее он играл в лиге за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». Всего Могильный провел 990 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 1032 (473+559) очка.
Нападающий является членом «Тройного золотого клуба» – он стал олимпийским чемпионом в 1988 году, чемпионом мира в 1989-м и обладателем Кубка Стэнли в 2000-м (в составе «Девилс»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости