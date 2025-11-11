Дронов о Кравцове: «Мы рады, что он вернулся, классный игрок. «Трактору» его не хватало, как оказалось»

Григорий Дронов: мы в «Тракторе» рады, что Виталий Кравцов вернулся.

Защитник «Трактора» Григорий Дронов заявил, что в клубе рады возвращению Виталия Кравцова . Во вторник 25-летний нападающий забросил шайбу и сделал голевой пас в своем дебютном матче после возвращения в FONBET КХЛ – против «Амура » (2:1).

– Здорово, что сумели дожать и одержать победу. Рады, что увозим с Дальнего Востока четыре очка. Пропустил пять матчей, но вернулся спокойно. Много готовился, с пользой провел этот промежуток. Поэтому был полностью готов играть. Очень соскучился по хоккею, рад вернуться.

Здорово, что Виталий Кравцов вернулся, мы рады. Хорошо сыграл, молодец. Как оказалось, его не хватало. Он классный игрок, в прошлом сезоне доказывал, до этого.

– Какие ожидания от предстоящего матча с «Авангардом»?

– Какой-то сверхмотивации нет, просто готовимся хорошо сыграть, на результат. Выйдем и будем играть на победу, – сказал Григорий Дронов .